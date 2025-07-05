Кохан виступить на престижному турнірі у Юджині
Змагання серед метальників молота не йдуть у класифікацію Діамантової ліги
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
5 липня у Юджині пройде дев’ятий етап Діамантової ліги.
Жодного представника України на турнірі у «діамантових» дисциплінах не змагатиметься. Але у США витупить бронзовий призер Парижу-2024 Михайло Кохан. Відзначимо, що на цьому етапі результати метальників молота не підуть до заліку Діамантової ліги. Виступи у секторі розпочнуться о 20:00 за київсбким часом.
Нагадаємо, що Кохан встановив особистий рекорд на командному чемпіонаті Європи.
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