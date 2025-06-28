Володимир Кириченко

Бронзовий призер Парижа-2024 з легкої атлетики Михайло Кохан у коментарі Tribuna.com поділився думками про встановлення особистого рекорду в метанні молота на командному чемпіонаті Європи у Мадриді.

У трансляції чітко було видно момент, що ви одразу, щойно виконали свою рекордну спробу, відчули, що вона дуже далека. Чи могли б ви трошки розповісти про цей момент і це відчуття, коли молот ще не приземлився, але ви вже знаєте, що це була хороша спроба.

«Я відчув, що нібито все правильно вийшло. Зробив якісь зусилля, нібито і в кругу стою, і молот летить. Відчув, що доклав зусилля.

Там взагалі не було видно 80-метрову лінію – там була 75-метрова лінія. Якщо чесно, то там не дуже зрозуміло, де воно впало, тому прийшлося вдивлятися, куди воно полетіло. З тієї відстані не дуже видно».

Також у трансляції показали, як ви перемовлялися після цієї спроби з Халашем та Мисливчуком. Що вони говорили до вас у той момент?

«Вони говорили слова привітань, що хороший результат, гарна спроба, і що я молодець».

Нагадаємо, метанні молота на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики Кохан показав кращий результат на турнірі.