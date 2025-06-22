Кохан з рекордом стадіону виграв етап Континентального туру в Естонії
Михайло метнув молот на 79,37 м
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Михайло Кохан став переможцем етапу Континентального туру в естонському Йихві.
Українець завоював золото серед метальників молота. У найкращій спробі українець відправив снаряд на 79,37 м. Відзначимо, що Кохан переміг п’ятиразового чемпіона світу Павла Файдека, який метнув молот на 77,25 м.
Нагадаємо, що Михайло фінішував другим на турнірі в Осло.
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