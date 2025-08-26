Килипко – чемпіонка етапу Континентального туру в Італії, перша її перемога за 3 роки
Укранській легкоатлетці не було рівних у секторі стрибків із жердиною
близько 2 годин тому
Українська легкоатлетка Марина Килипко здобула перемогу у стрибках із жердиною на етапі Континентального туру в Аості.
29-річна спортсменка спочатку підкорила планку 4 4,05 метра, а тоді покращила результат до 4,15 м.
Ніхто з суперниць не зміг повторити висоту українки, а вона ще підкорила 4,25 м та 4,35 м. Після цього Марина спробувала взяти планку у 4,45, але їй цього не вдалося.
Континентальний тур. Челленджер. Аості, Італія. Стрибки із жердиною. Жінки
1. Марина Килипко (Україна) – 4.35 м
2. Соня Малавісі (Італія) – 4.05 м
3. Франческа Семерано (Італія) – 3.80 м
Перемога Килипко – перша для неї на міжнародних комерційних змаганнях у стрибках з жердиною за три роки. Востаннє вона вигравала золото міжнародних стартів у серпні 2022 року, тріумфувавши у Фінляндії з результатом в 4.35 м.
Нагадаємо, українець Олег Дорощук виграв етап Діамантової ліги в Брюсселі.