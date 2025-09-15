Килипко та Гладійчук не змогли пройти до фіналу чемпіонату світу
Яна завершила змагання без результату
близько 1 години тому
Марина Килипко / Фото: Getty Images
У японському Токіо відбулася кваліфікація чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у стрибках з жердиною серед жінок.
У змаганнях брали участь Яна Гладійчук та Марина Килипко. Жодній з українок не вдалося пройти до фіналу. Гладійчук завершила виступ на змаганнях без результату, у той час як Килипко до останнього боролася за путівку до фіналу. Килипко взяла 4.45 м, але подолати 4.60 (чого виявилося достатньо для відбору до фіналу) Марині не вдалося.
Нагадаємо, що Олег Дорощук відібрався до фіналу ЧС-2025.
Матеріали по темі
«Все сподобалося». Дорощук поділився враженнями від складної кваліфікації на ЧС-2025
близько 20 годин тому