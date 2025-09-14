«Все сподобалося». Дорощук поділився враженнями від складної кваліфікації на ЧС-2025
Українець розповів, як впорався з виснажливою спекою під час кваліфікаційних стрибків
близько 2 годин тому
Український легкоатлет Олег Дорощук поділився враженнями після кваліфікації у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2025. Слова наводить Суспільне Спорт.
За словами спортсмена, він задоволений своїм виступом і пройшов кваліфікацію без помилок:
Сьогодні все сподобалося — стрибав чисто, без «хрестів», тому загалом усе добре. Здавалося, що змагання тривають дуже довго, навіть не знаю, котра була година.
Дорощук також згадав про спеку, яка ускладнювала виступ:
Було відчуття, ніби сидиш мокрий. Знайшов лід, загорнув його в рушник — і так рятувався від спеки. Кажу Ву Санхьоку, який сидів поруч у вітровці: «Дуже спекотно», а він відповідає, що це нормальна температура. Всім було спекотно, крім нього.
Дорощук вийшов у фінал чемпіонату світу-2025.
