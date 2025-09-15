Кохан першою спробою гарантував собі фінал чемпіонату світу
16 вересня українець змагатиметься за медалі у метанні молота
близько 2 годин тому
Михайло Кохан вийшов до фіналу чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у метанні молота.
Українець у кваліфікації у першій спробі метнув снаряд на 77.33 м (виконавши кваліфікаційний норматив 76.5 м). Дві наступні спроби Кохан вже не використовував.
Усі учасники фіналу чемпіонату світу-2025:
Ітан Кацберг (Канада), Павєл Файдек (Польща), Мерлін Гуммель (Німеччина), Бенце Галаш, Армін Шабадош, Даніель Раба (всі – Угорщина), Ельвінд Генріксен, Томас Мардаль (обидва – Норвегія), Руді Вінклер, Трей Найт (обидва – США), Михайло Кохан (Україна), Дензел Коменентія (Нідерланди).
Фінал у чоловічому метанні молота на ЧС-2025 відбудеться 16 вересня.
Нагадаємо, що Олег Дорощук відібрався до фіналу ЧС-2025.
Поділитись
Матеріали по темі
Нікітін та Кохан виступлять на етапі «золотого» Континентального туру у Будапешті
близько 1 місяця тому