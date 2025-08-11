Олег Шумейко

Титулована легкоатлетка Юлія Левченко в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про перемогу на чемпіонаті України:

Про вболівальників

Класно насправді, дуже вдячна, що багато вболівальників прийшло, це надихало стрибати. Чула дітей, які підтримували і кричали дитячими голосами і думала: так, Юля, треба стрибати. Це дуже класно, вдвічі приємніше.

Про спробу на висоті 2.00 м

Коли є змога поставити цю висоту (2.00 м), то чому б не поставити. Насправді мені тренерка сказала не стрибати, але я вирішила спробувати зробити перший стрибок і далі подивитись, як піде. Але спроби вийшли непогані, тому я зробила три.

Про присутність тренерки під час змагань

Звичайно, допомагала (присутність тренерки), це було і їй корисно, побачити мене вживу на змаганнях. А в принципі у цьому сезоні на закордонних стартах я була одна, тому що важка дорога і я не хотіла, щоб тренерка зайвий раз їздила, тому ми це відклали. Сезон довгий, тому так.

Про відбір до чемпіонату світу

Це правило відбору на ЧС, а ми любимо дотримуватись усіх правил: норматив і участь у чемпіонаті України, звичайно бувають винятки, але ми намагаємось не зловживати цим. Тому по можливості не думаю, що ми колись пропускали чемпіонат України, насправді у нас дуже висока конкуренція і стрибати тут, це теж челендж. Я вдома набагато більше переживаю, хоча мені подобається. Але це класно – дівчата теж сьогодні дуже класно боролись, це підбадьорювало і давало стимул рухатись.

Також не дуже багато стартів лишилось перед ЧС. Два етапи Діамантової ліги, останній – це фінал, куди проходить 6 людей, тобто туди треба ще увійти, до цієї шістки. Не так багато часу, не так багато змагань до ЧС, в принципі будемо робити все як і робили, а форма набувається під час сезону. Він наче довгий, але все класно складається.

Про чемпіонат України

Я дуже задоволена, налаштовувала себе, що буду вдячна за кожну висоту. Я з першої висоти була вдячна, і так поступово дійшла. Не думала, яка планка, а про те, що у мене були минулі сезони дуже важкі, і не було оцієї радості від стрибка. І коли цього сезону почала його знаходити, повертати ці відчуття, думаю що треба бути вдячною, за те, що у тебе є і несе тебе вище на хвилі.

Під час змагань найважливіше відчуття – що ти літаєш. Я ходила на фільм F1 і там сказали таку фразу «я хочу відчути, ніби летиш», думаю, вона зачепила багатьох спортсменів, хто дивився. Як в польоті, ти не думаєш, ти в хвилі, в потоці. І це відчуття, коли ти його ловиш, все складається автоматично. Вже немає різниці, який це результат, яке місце – ти кайфуєш.

Нагадаємо, що Олег Дорощук виграв золото ЧУ-2025 у стрибках у висоту.