Левченко виграла чемпіонат України-2025
Юлія залишила позаду Табашник та Чумаченко
близько 3 годин тому
Юлія Левченко / Фото - Суспільне
Віцечемпіонка світу-2017 Юлія Левченко стала чемпіонкою України з легкої атлетики, який пройшов у Львові.
Юлія виграла турнір у секторі для стрибків у висоту.
Левченко показала результат 1,95 м. Вона взяла цю висоту з третьої спроби.
Другою стала Катерина Табашник, третьою – Юлія Чумаченко.
Чемпіонат України з легкої атлетики. Стрибки у висоту. Жінки
1 Юлія Левченко – 1,95 м
2. Катерина Табашник – 1,87
3. Юлія Чумаченко – 1,83
Надаємо, Олег Дорощук виграв золото ЧУ-2025 у стрибках у висоту.