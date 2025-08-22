Юлія Левченко прокоментувала ФЛАУ виступ на етапі Діамантової ліги у Лозанні, де українка показала шостий результат:

Під таким дощем востаннє я стрибала ще кілька років тому, але це точно було не вперше. Щоправда, тут він зовсім не зупинявся. В принципі, навіть при цьому доріжка була нормальною. Єдине, хоч змагання й були досить активними, я дещо замерзла.

Насолода від стрибків лишається! Технічно хотілося бути стабільнішою, але, можливо, через те, що така погода, десь поберегла себе й не змогла, в хорошому сенсі, повністю розслабитися. Але відчуття, в цілому, були нормальні.

Коли така погода, то бажано при ній робити те саме, тільки взяти теплі речі. Звісно, деякі моменти потрібно підкориговувати, оскільки мокра доріжка й щеплення інше. Можливо, десь потрібно натиснути, десь побігти інакше. Мені навіть здалося сьогодні, що я десь не добігала, оскільки не так, як зазвичай, проштовхувалася по дорожці. Ти намагаєшся робити все, як завжди, але інстинкт самозбереження працює. Але це вже тонкощі. Після змагань з тренеркою розберемо все.