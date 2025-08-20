Левченко на дощовому етапі Діамантової ліги в Лозанні стала шостою, а Магучіх остання
На етапі відразу три переможниці
близько 1 години тому
Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images
На етапі Діамантової ліги у Лозанні (Швейцарія) пройшли змагання в стрибках у висоту.
Через дощ проблеми виникли у всіх стрибунок. Перемогу здобули одразу три спортсменки — Нікола Оліслагерс (Австралія), Марія Жодзік (Сербія) та Крістіна Гонзель (Словенія), які подолали висоту 1.91 м з першої спроби.
Найкращою українкою стала Юлія Левченко, яка розділила шосте місце з двома іншими стрибунками.
Ярослава Магучіх натомість завершила змагання без результату, знявшись перед третьою спробою на 1.91.
