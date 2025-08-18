Магучіх та Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги у Лозанні
Змагання зі стрибків у висоту серед пройдуть 20 серпня
24 хвилини тому
Фото: Getty Images
19-20 серпня у швейцарській Лозанні відбудеться етап Діамантової ліги-2025.
Україна буде представлена у жіночих стрибках у висоту – у заявку потрапили Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Змагання зі стрибків у висоту пройдуть 20 серпня о 21:25 за київським часом.
Відзначимо, що це останній етап змагань зі стрибків у висоту серед жінок перед фіналом Діамантової ліги. Ярослава вже гарантувала кваліфікацію, у той час як Левченко займає останню прохідну позицію – розташовується на шостій позиції з 15-а балами.
Нагадаємо, що Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Польщі.