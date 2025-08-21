Володимир Кириченко

Українська легкоатлетка Юлія Левченко кваліфікувалася у фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту.

На етапі у Лозанні Юлія показала результат у 1,86 м та поділила 6-ту позицію з Морган Лейк, Ангеліною Топич та Імке Оннен. Завдяки цьому Левченко набрала 18 очок та завоювала місце у фінальному етапі, який пройде 27 та 28 серпня в Цюриху (Швейцарія).

Нагадаємо, Ярослава Магучіх гарантувала собі участь у фіналі Діамантової ліги ще до етапу в Лозанні, який вона завершила без результату.

Результати етапу Діамантової ліги у Лозанні.