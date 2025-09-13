Олег Гончар

13 вересня в Токіо (Японія) стартував чемпіонат світу з легкої атлетики, який триватиме до 21 вересня. У секторі штовхання ядра серед чоловіків Україну в кваліфікації представляв 26-річний Артем Левченко — для якого це був дебют на світовій першості.

Левченко кваліфікувався на турнір, маючи особистий рекорд 20,36 м, встановлений у 2024 році. Однак у кваліфікації атлет не виконав жодної вдалої спроби з шести можливих, завершивши відбір без результату. Кваліфікаційний бар'єр складав 21,40 м.

Левченко після невдалого дебюту дав коментар "Суспільному", де розповів про свої підсумки турніру в Токіо.

«Досвід єдиний, який отримав на цих змаганнях — що чемпіонат Європи — це добре, а чемпіонат світу — не для моєї вагової категорії. Я бачив, що набагато краще половини інших суперників, але просто через те, що вони набагато більші за мене, їм простіше даються ці метри, і вони не напружуючись штовхають ці 20,5 метрів та потрапляють у фінал. Перед тим як їхати сюди, треба набирати ваги та потужності, тоді можна виступати на цьому рівні. Чи встиг відновитися? Ні. Травма мене трішки турбувала на розминці, але коли вийшов у сектор мене перекрило і я нічого не відчував. Тіло дуже добре відчувало себе у порівнянні з тим, що було перед цим, тож про травму не думав. Думав лише про те, щоб штовхнути якомога далі, але дуже довгий період відпочинку та лікування, через це не зміг зосередитися на техніці, пішла розкоординація». Артем Левченко

Це був перший великий міжнародний турнір для Левченка на такому рівні.