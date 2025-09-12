Володимир Кириченко

Зірковий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс розповів, що хоче спробувати цього року встановити новий світовий рекорд на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у стрибках із жердиною.

Цитує Дюплантіса Expressen.se.

«Я тут [в Токіо], щоб захистити свій титул чемпіона світу і встановити ще один світовий рекорд на найбільшій арені».

25-річний швед – чинний володар світового рекорду у цій дисципліні.

У серпні цього року Дюплантіс утринадцяте побив світовий рекорд у стрибках із жердиною – на етапі Континентального туру в Будапешті в Угорщині йому підкорилася планка на висоті 6,29 метра. Протягом 2025 року він тричі оновлював світовий рекорд.

Дюплантіс – дворазовий чемпіон світу у стрибках із жердиною на відкритих стадіонах.

Турнір у стрибках із жердиною серед чоловіків на ЧС-2025 з легкої атлетики у Токіо відбудуться 13 вересня (кваліфікація) та 15 вересня (фінал).