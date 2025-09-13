Олег Гончар

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук повідомила в Instagram, що прибула на чемпіонат світу з легкої атлетики в Токіо не як учасниця, а як фотограф.

Бігунка на 400 м з бар'єрами не змогла відібратися через травму, але використовує поїздку для психологічної реабілітації.

«Перша історія. Я тут як фотограф на чемпіонаті світу в Токіо-2025. Усі, хто мене добре знає, розуміють, наскільки це зараз допомагає мені психологічно. Але найголовніше — я насамперед професійна атлетка, і моя мета завжди — показати максимум на доріжці, у відновленні тощо. Фотографія наразі лише хобі, і під час мого реабілітаційного періоду це ідеальна можливість. Але хто знає, можливо, у майбутньому? (не в близькому майбутньому)». Вікторія Ткачук

У серпні Ткачук здобула золото на чемпіонаті України з бар'єрами. Це був її перший старт після Олімпіади в Парижі.