Олег Гончар

В Токіо (Японія) стартував чемпіонат світу з легкої атлетики, який триватиме до 21 вересня на Національному стадіоні. Першим видом став жіноча марафонська ходьба на 35 км, де стартувала українська легкоатлетка Ганна Шевчук.

Шевчук фінішувала восьмою з результатом 2:49.44.

Перемогу здобула іспанка Марія Перес, яка захистила титул чемпіонки світу — 2:39.01. Срібло взяла Антонелла Пальмісано з Італії — 2:42.24, бронзова медаль у Паули Міллени Торрес з Колумбії — 2:42.44.

ЧС-2025. Ходьба на 35 км. Жінки:

1. Марія Перес (Іспанія) — 2:39.01

2. Антонелла Пальмісано (Італія) — 2:42.24

3. Паула Міллена Торрес (Колумбія) — 2:42.44

...

8. Ганна Шевчук (Україна) — 2:49.44

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Баршим не виступить на чемпіонаті світу-2025.