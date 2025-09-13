Шевчук фінішувала в Топ-10 в ходьбі на 35 км на ЧС в Токіо
Українка поступилась фавориткам з Іспанії, Італії та Колумбії
9 хвилин тому
В Токіо (Японія) стартував чемпіонат світу з легкої атлетики, який триватиме до 21 вересня на Національному стадіоні. Першим видом став жіноча марафонська ходьба на 35 км, де стартувала українська легкоатлетка Ганна Шевчук.
Шевчук фінішувала восьмою з результатом 2:49.44.
Перемогу здобула іспанка Марія Перес, яка захистила титул чемпіонки світу — 2:39.01. Срібло взяла Антонелла Пальмісано з Італії — 2:42.24, бронзова медаль у Паули Міллени Торрес з Колумбії — 2:42.44.
ЧС-2025. Ходьба на 35 км. Жінки:
1. Марія Перес (Іспанія) — 2:39.01
2. Антонелла Пальмісано (Італія) — 2:42.24
3. Паула Міллена Торрес (Колумбія) — 2:42.44
...
8. Ганна Шевчук (Україна) — 2:49.44
