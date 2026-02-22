Олег Гончар

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко стала бронзовою призеркою турніру золотої серії у межах Світового легкоатлетичного туру, що відбувся у Польщі.

Українка показала результат 1,94 м, що не є її найкращим у сезоні.

Трійка призерок визначилася на висоті 1,88 м. Далі планку 1,91 м з першої спроби подолали Левченко та представниця Ямайки Ламара Дістін. Полька Марія Жодзік після однієї невдалої спроби перенесла дві наступні. На висоті 1,94 м Дістін взяла планку з першої спроби, Жодзік — з другої, а Левченко — з третьої.

Наступну висоту 1,96 м українка пропустила. Жодзік подолала її з другої спроби, тоді як Дістін завершила виступ. На 1,98 м залишилися Левченко та полька, однак українці ця висота не підкорилася. У підсумку Юлія посіла третє місце з результатом 1,94 м.

Нагадаємо, Магучіх перемогла Левченко на турнірі в Німеччині.