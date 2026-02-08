Олег Гончар

Світова рекордсменка Ярослава Магучіх успішно відкрила міжнародний сезон, здобувши перемогу на турнірі INIT Indoor Meeting Karlsruhe у Німеччині — етапі серії World Athletics Indoor Tour Gold. У змаганнях також взяла участь ще одна представниця України — Юлія Левченко.

Магучіх розпочала виступ із висоти 1,91 м, після чого перенесла спробу на 1,94 і впевнено подолала планку з першого разу. Далі українка без помилок узяла 1,96 та 1,98 м, достроково забезпечивши собі перемогу в секторі. Левченко подолала 1,94 з третьої спроби та завершила змагання з результатом 1,96 м.

Після того як Левченко виборола срібло, Магучіх залишилася в секторі одна. У другій спробі вона підкорила 2,01 м, а згодом замовила 2,04 — висоту, яка могла стати рекордом турніру. Утім, цього разу планка українці не підкорилася.

З результатом 2,01 м Магучіх упевнено перемогла. Срібло дісталося Левченко (1,96), бронзу здобула француженка Солен Жікель (1,88). Це був другий старт Магучіх у сезоні після перемоги на Меморіалі Дем’янюка у Львові.