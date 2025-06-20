Магучіх – про встановлення світового рекорду: «У той день зрозуміла, що може статися щось особливе»
Ярослава згадала, як стала першою жінкою в історії, яка підкорила 2,10 м
близько 4 годин тому
Олімпійська чемпіон Ярослава Магучіх в інтерв’ю Суспільне Спорт згадала встановлення світового рекорду на змаганнях у Парижі:
Зараз спогади в голові прокручуються: був повний стадіон, багато людей, які тут кричали та підтримували. Був український прапор на трибуні. Десь тут я лежала. Тут стояла, а потім вирішила, що це буде свято в Україні, якщо я стрибну.
Був такий приплив енергії. Попросила всіх плескати – почав увесь стадіон. Посміхнулася. Побігла – і стрибнула з першої спроби.
Шампанське пили всією командою. Ще тоді була Катя Табашник на етапі Діамантової ліги, (метальник списа) Артур Фельфнер. Ми всі відсвяткували, поспілкувалися. Була і прогулянка нічним Парижем.
Цей день я, напевно, вписала в історію української та світової легкої атлетики. Побила один з найдавніших рекордів, який, деякі вважали, вже неможливо побити. Але я стрибнула і довела, що можна стрибати ще вище.
У той день зрозуміла, що може статися щось особливе. Можливо, новий особистий рекорд. Коли прийшла на стадіон, зробила погані спроби на 1.95 м, 2.01 м, 2.03 м. Одразу подумала: «Звичайно, особливий день – хіба за помилками». Але в підсумку стрибнула. Так буває.
Коли я стрибнула 2.10 метра, то швидко з мату чкурнула – планка захиталася трішечки. Я така думаю: «Треба збігати, поки вона не впала». Якщо на маті і планка отак хитається та падає, то спроба не зарахована. В мене навіть було, коли вже одна нога була на землі, а інша на маті – планка впала, і не зарахували спробу. Таке теж трапляється, тому треба бути обережною.
Я тоді швидко збігла та відразу до тренерки, до своєї команди. Трохи в шоці була, що вийшло з першої спроби. Але, звичайно, була щаслива.
Насправді мені стрибок на 2.07 м з другої спроби технічно сподобався значно більше. Передивлялася його – і він набагато ліпший був. Але 2.10 – це 2.10.
Нагадаємо, що Магучіх виступить на етапі ДЛ у Парижі.