Денис Сєдашов

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко увійшли до заявки на чемпіонат Європи 2026 року в Бірмінґемі (10-16 серпня).

Магучіх виступить у статусі чинної чемпіонки Європи, тоді як Геращенко здобула «бронзу» на попередній першості. Ще дві українки, Юлія Левченко та Катерина Табашник, пропустять турнір через травми.

Загалом у секторі для стрибків у висоту змагатимуться 30 спортсменок. Десять із них виконали кваліфікаційний норматив (1,94 м), інші 20 пройшли за світовим рейтингом.

«Не задоволена». Магучіх категорично відреагувала на «срібло» у Лондоні.