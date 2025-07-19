Магучіх на етапі Діамантової ліги у Лондоні. Відеотрансляція
Старт у секторі зі стрибків у висоту запланований на 16:13 за київським часом
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
19 липня у Лондоні відбудеться 11-й етап Діамантової ліги. На змаганнях з легкої атлетики виступить одна українка – Ярослава Магучіх представить Україну у стрибках у висоту.
Трансляція змагань відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Старт – о 16:13 за київським часом.
Нагадаємо, що Юлія Левченко пропустить етап ДЛ у Лондоні.