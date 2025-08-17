Магучіх назвала план підготовки до чемпіонату світу
Змагання відбудуться з 13 по 21 вересня
44 хвилини тому
Фото: Getty Images
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх в інтерв’ю Суспільне Спорт розповіла, в яких змаганнях братиме участь перед виступом на чемпіонаті світу:
Далі у мене за планом етапи Діамантової ліги в Лозанні, фінал у Цюриху і основний старт сезону – нарешті чемпіонат світу. Але дуже швидко час минув, буквально місяць до нього.
Нагадаємо, що Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Польщі.