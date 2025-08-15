«Найголовніше — насолоджуватися тим, що можеш стрибати». Магучіх – про перемогу на етапі Діамантової ліги
Українка розкрила секрет свого успіху
близько 1 години тому
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка виграла на етапі Діамантової ліги у Сілезії з результатом 2.00 м, у коментарі для Суспільне Спорт розповіла, що успіх став наслідком роботи над технічними та психологічними моментами:
Що допомогло взяти 2.00 м? Ми з тренеркою відточили і психологічні, і технічні моменти. Але я знаю одне: найголовніше — насолоджуватися тим, що ти можеш стрибати. Тренерка налаштовує: ти вже олімпійська чемпіонка, світова рекордсменка. У мене два старти вийшли невдалі, але я виставила в Instagram популярний мем «Don't push the horses». 2 метри є, попереду ще 2 старти до чемпіонату світу. Входимо у форму як треба.
Магучіх: «Під час обстрілу я не відчувала страху перед смертю».