Магучіх виграла турнір зі стрибків у висоту в Сілезії з рекордом змагань
Українка здобула тріумф з результатом 2,00 м
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на турнірі зі стрибків у висоту в Сілезії, який проводився в рамках одного з недіамантових етапів Діамантової ліги.
Магучіх показала результат 2,00 м та встановила рекорд змагань. Друге місце посіла нідерландка Нікола Оліслагерс з результатом 1,97 м.
Ще одна українка, Катерина Табашник, завершила турнір на шостому місці, подолавши висоту 1,88 м.
