Володимир Кириченко

Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх в інтерв'ю Yle.fi розповіла, чому після завоювання золота Олімпіади-2024 вирішила передати частину призових на благодійність.

За інформацією фінського видання Yle, якому 23-річна українська стрибунка у висоту дала інтерв’ю, Ярослава пожертвувала на благодійність понад 60 тисяч євро зі 120 тисяч, отриманих як призові за золоту медаль Ігор у Парижі.

«Ті, хто живе за кордоном, повинні допомагати всіма можливими способами. Через війну я зрозуміла, наскільки важливо бачитися з близькими якомога частіше. Ніколи не знаєш, що може статися завтра».

Нагадаємо, що у 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою з легкої атлетики, а також встановила світовий рекорд.

У серпні минулого року блогер та волонтер Ігор Лаченков повідомив, що Ярослава Магучіх пожертвувала на його благодійний збір мільйон гривень.

Перед тим українська легкоатлетка також пожертвувала патронатній службі «Янголи Азову» 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, Ярослава поділилася переживаннями після російського обстрілу Дніпра восени 2024 року.