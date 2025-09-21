Ярослава Магучіх в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про виступ на чемпіонаті світу-2025, де українка завоювала бронзову медаль:

Знову те саме: одна «бронза» на всю (команду). Але треба насолоджуватися тим, що є. Це мій шлях, а отже я маю пройти його, проаналізувати та повернутися сильнішою. Що зараз аналізувати? По розбігу на 2 м... На 1.97 м була дуже гарна спроба, я гарно бігла, але чомусь на 2.00 м та 2.02 м не зробила те саме у своїй дузі. На жаль, через це не взяла 2.00 м та 2.02 м.

Всі в однакових умовах. Всі чекали на дощ, очікували своєї спроби. Запам'ятаємо ці змагання на все своє життя. Дощ, така атмосфера, коли після приземлення мат ти падаєш у басейн – це запам'ятовується назавжди. Таке життя, така погода, ми нічого не можемо змінити.

Відзначимо, що медаль Магучіх стала єдиною у скарбничці України на ЧС-2025.