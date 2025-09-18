«На 60% була впевнена, що вистачить одного стрибка». Магучіх – про вихід у фінал чемпіонату світу
Українка подолала кваліфікацію з першої спроби на висоті 1.92 м
близько 1 години тому
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій вихід до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики. Слова наводить Суспільне Спорт.
Для подолання кваліфікації їй вистачило одного вдалого стрибка — 1.92 м.
Один стрибок? Були такі розрахунки, але перед чемпіонатом світу розраховувала, що стрибатиму 1.94–1.95 м. Проте ми прийшли і вирішили стрибати 1.92 м. На 60% мала упевненість, що цей один стрибок і все, завершимо кваліфікацію; ще 40% було на те, що стрибатимемо далі. Але не стрибали, лежали з Морган [Лейк] і думали: стрибаємо чи не стрибаємо. В іншій групі хотіли підняти планку, але потім сказали, що ні, не стрибаємо. Все, можна відпочивати і готуватися до [фіналу].
За словами спортсменки, вона очікувала високої конкуренції у кваліфікації.
Чи очікувала, що стільки стрибунок візьмуть 1.92 м? Так, це очікувано, бо всі дівчата готові. Якщо подивитися з початку сезону і сам сезон, то дівчата підходять у гарній формі до цього чемпіонату світу, як і ми в принципі.
