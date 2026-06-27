Геращенко виграла Меморіал Лонського у Бердичеві
Срібло у Лілії Клінцової, а бронза дісталася Меланії Вакуліної
близько 1 години томуПідписатися в
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 Ірина Геращенко здобула перемогу на Меморіалі імені Віталія Лонського зі стрибків у висоту в Бердичеві.
Українка забезпечила собі перше місце на висоті 1.87 метра, безпомилково подолавши п'ять планок поспіль. Після цього Геращенко взяла висоту 1.92 м, але не використала три спроби на позначці 1.97 м.
Срібну нагороду виграла Лілія Клінцова з результатом 1.84 м. Третє місце посіла 17-річна Меланія Вакуліна, яка встановила особистий рекорд — 1.81 м.
Магучіх виграла етап Континентального туру в Загребі.