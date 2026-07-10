Сергій Разумовський

Кіпрський клуб Красава офіційно повідомив про призначення Дмитра Чигринського на посаду головного тренера команди. Для 39-річного українського фахівця це стане першим самостійним досвідом роботи на чолі професійного клубу.

Наразі деталі угоди між Чигринським та кіпрською командою не розголошуються. Клуб не повідомив ні термін дії контракту, ні фінансові умови співпраці, обмежившись лише оголошенням про кадрове рішення щодо нового наставника. Натомість авторитетний портал Transfermarkt вказує, що контракт розраховано до 31 травня 2027 року.

До цього Чигринський уже працював у тренерському штабі, але не як головний тренер. Після завершення ігрової кар’єри він входив до штабу Аріса, де був асистентом Маноло Хіменеса. Саме там колишній захисник збірної України та низки відомих клубів отримував перший тренерський досвід на професійному рівні.

Красава була заснована у 2021 році. Спочатку клуб виступав у нижчих дивізіонах чемпіонату росії, однак після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну історія команди суттєво перевернулася. Президентом клубу є росіянин Євген Савін, колишній футболіст і відеоблогер, який засудив російську агресію проти України та згодом емігрував на Кіпр.

Після переїзду клуб продовжив існування вже в кіпрському футболі. За цей час команда кілька разів змінювала назву, а нині має повну офіційну назву Krasava ENY Ypsonas FC.

У минулому сезоні Красава виступав у чемпіонаті Кіпру, де за підсумками регулярної частини посіла 10-те місце. Після цього команда продовжила боротьбу на етапі за виживання і завершила його на четвертій позиції.

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