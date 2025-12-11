Стало відомо, на якому турнірі Магучіх відкриє для себе зимовий сезон-2026
Українка тричі вигравала ці змагання
близько 1 години тому
Ярослава Магучіх / Фото - UNITED24
Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виступить на турнірі International Springer-Meeting Cottbus у Котбусі (Німеччина).
Турнір серії World Athletics Indoor Tour Bronze пройде 28 січня.
Також участь у змаганнях візьме німкеня Крістіна Гонзель.
Ярослава тричі ставала чемпіонкою турніру у Котбусі – у 2020, 2023 та 2024 роках.
Нагадаємо, Магучіх вперше за останні 4 роки завершила літній сезон без перемог на топ-турнірах.