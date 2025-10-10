Без Магучіх: названо трійку претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2025-го від European Athletics
Церемонія нагородження — 25 жовтня
European Athletics на своєму офіційному сайті оголосив трійку фіналісток у боротьбі за звання найкращої легкоатлетки Європи 2025 року.
- Фемке Бол (Нідерланди) – біг;
- Муджинга Камбунджі (Швейцарія) – біг;
- Марія Перес (Іспанія) – спортивна ходьба.
Попри блискучий сезон, українка Ярослава Магучіх цього разу не потрапила до фінального списку претенденток.
Офіційна церемонія нагородження відбудеться 25 жовтня.
Нагадаємо, Магучіх вперше за останні 4 роки завершила літній сезон без перемог на топ-турнірах.