Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, чим відрізняється її підхід до тренувань та виступів на турнірах. Світову рекордсменку цитує sport.ua:

Нафіга воно потрібно на тренуваннях витрачати сили та енергію, щоб стрибнути 2 метри або 2.10 м і потім купу часу витратити на відновлення.

Я коли стрибнула 2.10 м світовий рекорд, то я тиждень відновлювалася. Просто ніяка була. Сили потрібно на змаганнях витрачати.