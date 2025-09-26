Магучіх: «Сезон завершено, поставлені задачі невиконані»
Ярослава – про бронзу на ЧС у Токіо та цілі на майбутнє
близько 23 годин тому
Фото: Getty Images
Світова рекордсменка Ярослава Магучіх в інтерв’ю Суспільне Спорт підбила підсумки сезону-2025:
Знову Токіо, знову бронза. Нагорода є нагорода. На жаль, сезон завершено, поставлені задачі не виконані взагалі.
Нічого, працюємо далі. Наступного року повернемося з більшими силами, з мотивацією стрибати вище та здобувати золоті нагороди.
Нагадаємо, що Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи.