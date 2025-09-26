Магучіх – серед номінанток на нагороду найкращій легкоатлетці року від European Athletics
Конкуренція у Ярослави дуже серйозна
1 день тому
European Athletics на своєму офіційному сайті оголосив номінантів на нагороду найкращій легкоатлетці 2025-го.
Претендентками на нагороду є:
– Ярослава Магучіх (Україна) – стрибки у висоту;
– Надя Батоклетті (Італія) – біг;
– Фемке Бол (Нідерланди) – біг;
– Джорджия Гантер Белл (Велика Британія) – біг;
– Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) – біг;
– Кейт О’Коннор (Ірландія) – п’яти- та семиборство;
– Марія Перес (Іспанія) – спортивна ходьба;
– Джессіка Схілдер (Нідерланди) – штовхання ядра;
– Тіна Шутей (Словенія) – стрибки з жердиною;
– Йорінде ван Клінкен (Нідерланди) – метання диска.
Цього року Ярослава посіла перше місце на Євро-2025 в приміщенні.
Окрім цього, українка здобула бронзові медалі на чемпіонатах світу-2025 на відкритому повітрі та в приміщенні та срібло у фіналі Діамантової ліги.
Переможець стане відомий 25 жовтня.
Нагадаємо, Магучіх вперше за останні 4 роки завершила літній сезон без перемог на топ-турнірах.