Володимир Кириченко

У неділю, 21 вересня, на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики відбулися змагання у жіночих стрибках у висоту.

Українка Ярослава Магучіх здобула бронзу планетарної першості. Вона розділила третє місце з сербкою Ангеліною Топич.

За підсумками літнього сезону Магучіх вперше з 2021 року залишилася без перемог на змаганнях рівня ЧС, ЧЄ, ОІ чи Діамантової ліги.

У 2022-му Ярослава виграла чемпіонат Європи та Діамантову лігу, у 2023-му – чемпіонат світу та Діамантову лігу, у 2024-му – чемпіонат Європи, Олімпійські ігри та Діамантову лігу.

У 2025-му українка поклала у свою скарбничку бронзу ЧС та срібло Діамантової ліги.

Нагааємо, у Токіо Магучіх зупинилася на планці 1.97 м – спроба на 2.00 м та дві на 2.02 виявилися невдалими.