Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич висловилася в інтерв’ю Суспільне Спорт про завоювання бронзи ЧС-2025:

Увесь фінал був однією з найбільш стресових ситуацій, які мені доводилося пережити. Чекала дві години, щоб побачити, де ж я у підсумку буду. Спершу я була другою, а потім впродовж наступної години. Тож мені, на жаль, довелося чекати та спостерігати за тим, як Ярослава стрибатиме на 2.02 м.

Це завжди честь ділити медаль з такою чемпіонкою, як вона (Магучіх). Більш ніж задоволена цим... Розуміла, що маю стрибати все з першої спроби, щоб ця медаль взагалі була можлива.

Рада, що змогла досягти цього результату (медалі) після моєї травми у Парижі, де я не мала можливості показати, на що здатна на Олімпійських іграх. Пообіцяла собі зробити все, що в моїх силах, щоб здобути медаль цього року.