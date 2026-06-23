Володимир Кириченко

Стали відомі імена учасниць етапу Континентального туру у Загребі у секторі для стрибків в висоту. Про це повідомляє прес-служба турніру.

Україну представлять Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Турнір пройде 24 червня, старт – о 19.30.

Наші легкоатлетки виступлять на цьому турнірі вперше з 2020 року – тоді Юлія Левченко здобула перемогу з результатом 1,90 м. Цьогорічний турнір вона пропустить через травму.

Магучіх вперше в карʼєрі змагатиметься на етапі Континентального туру в Загребі.

Трансляція буде доступна на «Суспільне спорт».

Список учасниць:

Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко (Україна), Елеанор Паттерсон (Австралія), Ангеліна Топич (Сербія), Олена Куліченко (Кіпр), Фатумата Баллей (Гвінея), Лія Апостоловські, Ела Велепец (Словенія), Міхаела Груба (Чехія), Яна Кошчак (Хорватія), Марія Вукович (Чорногорія).

Нагадаємо, Магучіх «золотом» у Хенгело продовжила свою неймовірну серію.