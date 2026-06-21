Вітчизняна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла етап Золотого континентального туру у Хенгело з результатом 1,94 м. Українка прокоментувала свою перемогу.

Сьогодні я виступила не так добре, як хотілося б, адже, на жаль, не змогла стрибнути два метри. Думаю, наступного разу я повернуся сюди й стрибну значно вище. Мені потрібно ще попрацювати над позицією під час відштовхування, тому що сьогодні я була не в найкращій формі.

Хочу стрибати якомога вище. Щоразу намагаюся перевершити власний світовий рекорд — стрибнути 2.11 м. Для цього потрібно виконати ще багато роботи. Я постійно думаю про цю висоту й прагну її підкорити, але водночас хочу отримувати задоволення від змагань, – передає слова Магучіх «Суспільне Спорт».