Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Рабаті, Левченко — у топ-4
Для Ярослави цей старт став першим у літньому сезоні
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті. Для спортсменки цей старт став першим у літньому сезоні.
Магучіх виборола перше місце з результатом 1.97 метра.
Друге місце посіла Елеанор Паттерсон з Австралії (1,94 м), а третьою стала Ангеліна Топич із Сербії (1,94 м).
Інша українка Юлія Левченко посіла четверте місце, показавши результат 1.91 метра. Нагадаємо, 23 травня Левченко стала переможницею етапу Діамантової ліги в Сямені.