Сергій Разумовський

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після тритижневої паузи повернулася до стартів і перемогла на Іграх FBK-2026 у нідерландському Хенгело. Для лідерки світового сектору це був уже другий літній виступ сезону.

Перед цим Магучіх відкрила літню частину року перемогою на етапі Діамантової ліги в Рабаті, де показала 1.97 метра. Після невеликої паузи її наступним стартом став золотий етап Континентального туру, який відбувся у неділю, 21 червня.

У Хенгело українка почала змагання з висоти 1.91 метра. Першу спробу вона не використала, але з другої впевнено подолала планку. Конкуренцію їй на той момент ще складала кубинка Даксі Брісон, яка взяла 1.91 метра лише з третьої спроби. На висоті 1.94 метра Магучіх знову знадобилися два підходи, тоді як Брісон не впоралася з планкою. Після цього українка фактично забезпечила собі перемогу.

Уже в статусі лідерки Ярослава спробувала атакувати 2.00 метра, однак тричі подолати цю висоту не змогла. Втім, результату 1.94 метра вистачило для впевненої перемоги. Друге місце посіла Даксі Брісон з Куби, третє - Крістіна Овчіннікова з Казахстану, яка завершила виступ із результатом 1.88 метра.

Для Магучіх це не перший успіх на Іграх FBK: у 2023 році вона також перемогла, стрибнувши на 2.00 метра. Тоді срібло здобула ще одна українка Ірина Геращенко.

Завдяки звитязі в Нідерландах Магучіх продовжила безпрограшну серію у сезоні-2026. З урахуванням зимових стартів вона виграла вже шість турнірів поспіль. Її найкращий результат року - 2.03 метра на Меморіалі Дем’янюка у Львові, і це наразі найкращий результат сезону у світі. Наступний старт українки запланований на 24 червня в Загребі.

Нагадаємо, Левченко і Геращенко – претендентки для участі в World Athletics Ultimate Championship, Магучіх кваліфікувалася.