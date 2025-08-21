«Відчула, що не можу бігти так швидко...». Магучіх – про зняття з етапу Діамантової ліги у Лозанні
До чемпіонату світу ще залишається час
близько 1 години тому
Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх для прес-служби ФЛАУ прокоментувала свій виступ на етапі Діамантової ліги в Лозанні (Швейцарія).
«Насправді, круто, що навіть попри таку погоду прийшло дуже багато людей, щоб нас підтримати, що вони не злякалися дощу. На жаль, сьогодні я взагалі без висот – певно, такого у мене взагалі ніколи не було.
Я вирішила достроково припинити змагання, оскільки відчула, що не можу бігти так швидко, як того хотілося б. До чемпіонату світу ще є час на відновлення, тим більше знаю, що у мене нічого серйозного й це ненадовго. Та все ж вирішили зупинитися. З огляду на таку сильну зливу й близькість чемпіонату світу це було розумним рішенням.
Але це цікавий досвід стрибати під таким дощем. Всі дівчата мокрі, але водночас щасливі».
Нагадаємо, Ярослава без результату завершила виступ на турнірі. Українка не взяла 186 см з першої спроби, перенесла планку на 191 см і теж не взяла з першої спроби. Від останньої спроби Магучіх відмовилася.