Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх для прес-служби ФЛАУ прокоментувала свій виступ на етапі Діамантової ліги в Лозанні (Швейцарія).

«Насправді, круто, що навіть попри таку погоду прийшло дуже багато людей, щоб нас підтримати, що вони не злякалися дощу. На жаль, сьогодні я взагалі без висот – певно, такого у мене взагалі ніколи не було.

Я вирішила достроково припинити змагання, оскільки відчула, що не можу бігти так швидко, як того хотілося б. До чемпіонату світу ще є час на відновлення, тим більше знаю, що у мене нічого серйозного й це ненадовго. Та все ж вирішили зупинитися. З огляду на таку сильну зливу й близькість чемпіонату світу це було розумним рішенням.

Але це цікавий досвід стрибати під таким дощем. Всі дівчата мокрі, але водночас щасливі».