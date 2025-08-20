Срібна призерка Олімпійських ігор: «Магучіх – улюблена суперниця, ми любимо підштовхувати одна одну»
Австралійка кайфує від конкуренції зі світовою рекордсменкою
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Віцечемпіонка Олімпійських ігор Нікола Оліслагерс в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про конкуренцію з Ярославою Магучіх:
Ярослава – моя улюблена суперниця у секторі. Ми любимо підштовхувати одна одну. Коли вона стрибає 2 метри – це надихає мене. Тож класно знову повернутися в сектор, пробувати стрибати на 2 метри. І на майбутнє, в Швейцарії ми можемо підштовхувати одна одну ще більше. Коли люди дивляться на нас, вони хочуть бачити вищі стрибки.
Магучіх поділилася думками про виступ на етапі Діамантової ліги у швейцарській Лозанні.