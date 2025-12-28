Дюплантіс – найкращий спортсмен Європи 2025 року, Усик – поза топ-10
Титулований швед випередив Алькараса та Погачара
близько 1 години тому
Арман Дюплантіс / Фото - France24
Зірковий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс став переможцем 68-го опитування на звання найкращого спортсмена 2025 року серед інформаційних агентств Європи.
До опитування долучилися 23 європейські інформаційні агентства. Про це повідомляє agerpres.ro.
Дюплантіс здобув 184 бали, випередивши іспанського тенісиста Карлоса Алькараса та словенського велогонщика Тадея Погачара.
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) розділив 14-15-те місця з норвезьким біатлоністом Йоганнесом Бьо – по 16 балів.
Нагадаємо, Дюплантіс і Маклафлін визнані найкращими атлетами року за версією World Athletics.