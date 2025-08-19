Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх на пресконференції поділилася деталями своєї підготовки перед етапом Діамантової ліги в Лозанні. Слова наводить Суспільне Спорт.

Минулий рік був найуспішнішим у моїй кар’єрі — зі світовим рекордом і олімпійським золотом. Але тепер це вже історія. Я хочу вдосконалюватися, стрибати ще вище та гідно представляти Україну. Ярослава Магучіх

Спортсменка зазначила, що разом із тренеркою Тетяною Степановою цього року працює над удосконаленням техніки. Зокрема, змінила траєкторію розбігу, щоб зробити його швидшим.

Етап у Лозанні стане останнім перед фіналом сезону, де в програмі будуть жіночі стрибки у висоту. Україну там представлять одразу дві спортсменки — Магучіх і Юлія Левченко.

