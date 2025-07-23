«Розумію, що щось не так». Магучіх зізналася в проблемах з впевненістю
Легкоатлетка заявила, що все йде з голови
близько 2 годин тому
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на етапі Діамантової ліги в Лондоні, де вперше за три роки залишилася поза призовою трійкою на міжнародних змаганнях. Слова наводить Суспільне Спорт.
Ярослава визнала, що останні невдалі спроби вплинули на впевненість:
Так, [змінився настрій], бо розумію: коли біжу, щось роблю не те. Розумію, що це навіть близько не було до того, щоб перестрибнути. Тому є таке враження.
Спортсменка припускає, що проблеми у психологічному стані:
Думаю, це усе в мене у голові. Мені треба налаштуватися та повернутися до своїх попередніх стрибків за 2 метри.
Наступним стартом для Магучіх стане етап Діамантової ліги у польській Сілезії 16 серпня.
«Панікувати не треба». Магучіх прокоментувала невдалий виступ на етапі Діамантової ліги.