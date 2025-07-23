Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та шведський легкоатлет зі стрибків із жердиною Арман Дюплантіс підтвердили участь у фіналі Діамантової ліги Wanda-2025, який відбудеться 27–28 серпня в Цюриху.

Обидва атлети, які мають статус олімпійських чемпіонів, спробують продовжити свої серії перемог у престижному турнірі. Їхні виступи заплановані на перший день фіналу — 27 серпня, у межах традиційного вуличного шоу просто перед оперним театром Цюриха.

Магучіх і Дюплантіс стали першими зірками світової легкої атлетики, які офіційно підтвердили свою участь у фіналі сезону.