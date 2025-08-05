«Мить, яку запамʼятовуєш не тільки ти, але і вся твоя країна». Магучіх – про золото Парижа-2024
Українська легкоатлетка згадала свою найважливішу перемогу
40 хвилин тому
Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пригадала завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх у Парижі.
«Рівно рік тому я здобула своє перше олімпійське золото у Парижі. Завжди згадую цей день з неймовірно теплими спогадами, оскільки саме тоді я знала і була впевнена, що медаль буде моєю та інакше бути не може.
Я памʼятаю все. Від напруги, яку часто приховую за посмішкою, до полегшення, що мрія, якою живе абсолютно кожен спортсмен, збулась саме в цю мить. Мить, яку запамʼятовуєш не тільки ти, але і вся твоя країна.
Дякую кожному, хто йшов зі мною до цієї медалі і продовжує це робити зараз».
Нагадаємо, Магучіх і Дюплантіс – перші підтверджені зірки фіналу Діамантової ліги.