Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пригадала завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх у Парижі.

«Рівно рік тому я здобула своє перше олімпійське золото у Парижі. Завжди згадую цей день з неймовірно теплими спогадами, оскільки саме тоді я знала і була впевнена, що медаль буде моєю та інакше бути не може.

Я памʼятаю все. Від напруги, яку часто приховую за посмішкою, до полегшення, що мрія, якою живе абсолютно кожен спортсмен, збулась саме в цю мить. Мить, яку запамʼятовуєш не тільки ти, але і вся твоя країна.

Дякую кожному, хто йшов зі мною до цієї медалі і продовжує це робити зараз».