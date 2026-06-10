Володимир Кириченко

Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко претендують на потрапляння на World Athletics Ultimate Championship. Про це повідомляє Жорстка Атлетика.

World Athletics Ultimate Championship – це новий чемпіонат світу з легкої атлетики, який відбудеться з 11 по 13 вересня у Будапешті, Угорщина.

Турнір проходитиме раз на 2 роки. У ньому братимуть участь олімпійські чемпіони, чемпіони світу, переможці фіналу Діамантової ліги та лідери світового рейтингу.

У сектор для стрибків у висоту вже кваліфікувалися 2 спортсменки – українка Ярослава Магучіх (як олімпійська чемпіонка-2024) та австралійка Нікола Оліслагерс (як діюча чемпіонка світу).

Наразі на прохідному на турнір місці за квотою світового рейтингу перебуває Левченко. Геращенко відстає від останнього, 8-го прохідного місця на 11 очок.

Станом на 10 червня рейтинг відбору на World Athletics Ultimate Championship має наступний вигляд:

1. Нікола Оліслагерс (Астралія) – кваліфікувалася (як чемпіонка світу)

2. Ярослава Магучіх (Україна) – кваліфікувалася (як олімпійська чемпіонка)

3. Юлія Левченко (Україна) – 1319 очок

4. Ангеліна Топич (Сербія) – 1313 очок

5. Марія Жодік (Польща) – 1298 очок

6. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1281 очко

7. Ламара Дістен (Ямайка) – 1243 очок

8. Чаріті Хуфнагель (США) – 1219 очок

9. Марія Вукович (Чорногорія) – 1219 очок

10. Ірина Геращенко (Україна) – 1208 очок

Відбір на World Athletics Ultimate Championship триває. До складу учасників автоматично потраплять переможці фіналу Діамантової ліги-2026 у Брюсселі, а також найкращі спортсмени світового рейтингу станом на 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо, Геращенко виборола срібло на етапі Континентального туру у Варшаві.