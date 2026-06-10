Левченко і Геращенко – претендентки для участі в World Athletics Ultimate Championship, Магучіх кваліфікувалася
Новий чемпіонат світу відбудеться на початку осені цього року
близько 2 годин томуПідписатися в
Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко претендують на потрапляння на World Athletics Ultimate Championship. Про це повідомляє Жорстка Атлетика.
World Athletics Ultimate Championship – це новий чемпіонат світу з легкої атлетики, який відбудеться з 11 по 13 вересня у Будапешті, Угорщина.
Турнір проходитиме раз на 2 роки. У ньому братимуть участь олімпійські чемпіони, чемпіони світу, переможці фіналу Діамантової ліги та лідери світового рейтингу.
У сектор для стрибків у висоту вже кваліфікувалися 2 спортсменки – українка Ярослава Магучіх (як олімпійська чемпіонка-2024) та австралійка Нікола Оліслагерс (як діюча чемпіонка світу).
Наразі на прохідному на турнір місці за квотою світового рейтингу перебуває Левченко. Геращенко відстає від останнього, 8-го прохідного місця на 11 очок.
Станом на 10 червня рейтинг відбору на World Athletics Ultimate Championship має наступний вигляд:
1. Нікола Оліслагерс (Астралія) – кваліфікувалася (як чемпіонка світу)
2. Ярослава Магучіх (Україна) – кваліфікувалася (як олімпійська чемпіонка)
3. Юлія Левченко (Україна) – 1319 очок
4. Ангеліна Топич (Сербія) – 1313 очок
5. Марія Жодік (Польща) – 1298 очок
6. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1281 очко
7. Ламара Дістен (Ямайка) – 1243 очок
8. Чаріті Хуфнагель (США) – 1219 очок
9. Марія Вукович (Чорногорія) – 1219 очок
10. Ірина Геращенко (Україна) – 1208 очок
Відбір на World Athletics Ultimate Championship триває. До складу учасників автоматично потраплять переможці фіналу Діамантової ліги-2026 у Брюсселі, а також найкращі спортсмени світового рейтингу станом на 1 вересня 2026 року.
Нагадаємо, Геращенко виборола срібло на етапі Континентального туру у Варшаві.