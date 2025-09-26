Олег Гончар

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася в інтерв'ю Маші Єфросиніній, чому разом із чоловіком Михайлом Романчуком відклали плани щодо вагітності до завершення Олімпіади-2024.

Ще у 2020 році пара планувала зробити паузу після Олімпіади в Токіо, щоб Марина могла повернутися до спорту у 2023 році й набрати форму до Парижу-2024.

«Було багато прикладів, коли спортсмени після вагітності виступали краще». Марина Бех-Романчук

Проте через COVID-19 Олімпіаду перенесли на 2021 рік, скоротивши цикл підготовки до наступних Ігор до трьох років. Це поставило пару перед вибором.

«Рік у спорті – це багато. Ми вирішили відкласти вагітність, щоб я могла зосередитися на підготовці й шансах на медаль у Парижі». Марина Бех-Романчук

Нагадаємо, раніше Бех-Романчук розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям.